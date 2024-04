Le bugie della Meloni su Putin e la Russia

Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - "Destra e Salvini imprenditori della paura e delle bugie, come sulla direttiva Case Green : non ci sarà alcun salasso, anzi vantaggi perché si ridurranno le bollette. Il ... (liberoquotidiano)

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – “Destra e Salvini imprenditori della paura e delle bugie, come sulla direttiva Case Green : non ci sarà alcun salasso, anzi vantaggi perché si ridurranno le bollette. Il ... (calcioweb.eu)

Putin, l’arma della bugia è più devastante delle bombe. Scrive De Tomaso - Nella guerra all’Ucraina, lo zar intensifica la manipolazione della realtà. Un terreno di scontro sul quale le democrazie spesso arretrano di fronte di fronte alla sfrontatezza dei regimi totalitari.formiche

Oggi è 1° aprile: attenzione a non abboccare! - Anche quest’anno è arrivato il 1° aprile, giornata in cui si usa in quasi tutto il mondo fare scherzi, anche abbastanza pesanti, o raccontare bugie colossali sperando di incontrare il boccalone di tur ...sardegnalive

Il talento di Mr Ripley, recensione del film e spiegazione psicologica di un personaggio inafferrabile - Quando le bugie e gli abilissimi stratagemmi non reggono Ripley è ... Nell'ultima inquadratura Thomas è solo, come sempre è stato, in una cabina della nave che doveva riportarlo a New York nella quale ...vogue