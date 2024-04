Lazio | infortunio per Zaccagni | fuori subito | entra Isaksen

Infortunio Luis Alberto , il centrocampista biancoceleste si ferma in vista della Juve : le ultime in casa Lazio a Formello Brutte notizie per Igor Tudor dall’allenamento odierno della Lazio . Luis ... (calcionews24)

Zaccagni è stato costretto al cambio dopo appena 10? di partita: problema per l’esterno della Lazio in occasione della gara di Coppa Italia Zaccagni è stato costretto al cambio dopo appena 10? di ... (calcionews24)

Tegola per Igor Tudor. Nel corso dei primi minuti di Juventus-Lazio , valevole per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2023/2024, Mattia Zaccagni ha subito un intervento in scivolata da parte ... (sportface)

Juventus-Lazio, Zaccagni costretto subito al cambio: paura in vista del derby - Subito una disavventura in casa Lazio nella sfida di Coppa Italia in corso contro la Juventus. Durante i primi minuti di gioco ...laziopress

GENOA, infortunio per Malinovskyi: rischia di saltare i viola - Nelle prossime partite, tra cui anche la sfida con la Fiorentina, Alberto Gilardino dovrà fare a meno di Ruslan Malinovskyi, uscito anzitempo sabato scorso per un infortunio al flessore. Per l'ucraino ...firenzeviola

COPPA ITALIA | Juventus-Lazio, Giuntoli nel pre partita: "Stasera si cercherà di andare in finale, poi di vincere il torneo" - Mancano pochi minuti ormai al match di Coppa Italia valido per la semifinale d'andata tra Juventus e Lazio. La gara che andrà in ...laziopress