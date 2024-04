Lavori per il nuovo tracciato | stop 2 settimane a treni Cumana

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutidellaal servizio per due. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno che in una nota sottolinea che “proseguono iper la realizzazione di tutte le opere civili, strutturali e impiantistiche per l’ammodernamento ed il raddoppio della lineatra le stazioni di Dazio e Cantieri, con la realizzazione della nuova galleria di Monte Olibano, nuova galleria Pozzuoli, la nuova stazione di Pozzuoli e la ristrutturazione della stazione di Gerolomini”. “L’intervento nel suo complesso – spiegano ancora dall’azienda di trasporti – consentirà lo smantellamento della linea storica tra le stazioni di Gerolomini e Pozzuoli e quindi la dismissione dell’attuale linea attraversante il centro di Pozzuoli”. Nelle ...

incontri , spettacoli, presentazioni, ma anche giri in barca e camminate… sono tantissime, e in tutta Italia, le iniziative per il 2 aprile , la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, ... (iodonna)

rubinetti a secco per due giorni a Benevento città e in diversi comuni della provincia a causa dei lavori della nuova linea dell’Alta Velocità Napoli – Bari. Dalle ore 16 di giovedì e fino alle ore ... (ildenaro)

Autismo: un problema crescente che richiede servizi e risorse - «È necessario che il nostro Paese investa in programmi di sensibilizzazione, formazione e sostegno, per garantire che le persone con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie ricevano la mig ...superando

Una piantagione di aranci a Firenze: alberi in via Cavour - L’importo complessivo dell'intervento è pari a circa due milioni di euro. La consegna dei Lavori è avvenuta a ottobre 2023 e la fine dei Lavori è prevista per fine maggio 2024.gonews

Tutto pronto per la quarta edizione della Cimini Race - Edizione numero 4 per la Cimini Race, che il 28 aprile porterà avanti il Circuito Maremma Tosco Laziale introducendo la sua seconda parte. La gara è diventata già un appuntamento irrinunciabile per la ...ontuscia