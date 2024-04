L’auto è il mezzo più usato | ma metà degli italiani è pronto a rinunciarci Le statistiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 aprile 2024 – Glisono la popolazione che, in Europa, utilizzano maggiormente l'auto privata, ma allo stesso tempo dimostrano, soprattutto nella fascia di età più giovane compresa fra i 18 e i 34 anni, la propensione maggiore a considerare l'abbandono in futuro, in favore di mezzi più green e sostenibili. È questo ciò che emerge dalla seconda edizione della ricerca Auto & Mobility Barometer diffusa dal Gruppo Europ Assistance e condotto in collaborazione con Ipsos. L’Italia, dunque, si conferma al vertice della classifica dei Paesi con il maggior numero di auto di proprietà, con il 97% del campione (il dato più alto in Europa) che ne possiede almeno una. Allo stesso tempo, però, il 41%abitanti del Belpaese sarebbero disposti a rinunciare al proprioin futuro. Sebbenerimanga ...