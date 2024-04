L’autismo non scompare a 18 anni | mio figlio è grave | con la maggior età lo Stato l’ha abbandonato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) di Giuseppe Pellicoro* Buongiorno, sono il papà di un ragazzo con disturbo pervasivo di tipo autisticodi livello 3, non verbale e non collaborativo. Mioha 21e da quando ha raggiunto lae età, lui, e con lui l’intera famiglia, si è ritrovata in unodi completo abbandono da parte delle autorità competenti. Le linee guida nazionali per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, solo recentissimamente hanno incluso formule e raccomandazioni per il trattamento degli autistici adulti, pertanto, di fatto, oggi riguardano in maniera concreta solo bambini e adolescenti. Sono stati necessari 11per comprendere cheè una condizione che nonal compimento dei 18, ma continua ...