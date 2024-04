Latina | chiude il dormitorio invernale per l’emergenza freddo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 – Dopo tre mesi e mezzo di attività ha chiuso ilper, situato nella tensostruttura dell’arena Prampolini, con accesso dal lato destro dello stadio Francioni. La struttura, aperta dallo scorso 7 dicembre, è rimasta operativa fino al giorno di Pasqua, data in cui è stata organizzata una piccola “festa” per gli ospiti che hanno trascorso al riparo le notti invernali. “Ringrazio la cooperativa Astrolabio, che si è occupata della gestione del, e in particolare la coordinatrice Lisa Coletto – ha dichiarato il sindaco diMatilde Celentano -. Ringrazio anche la Croce Rossa, che ha invece avuto il compito dell’allestimento della struttura e, soprattutto, i circa 30 volontari che in questi mesi si ...