L’associazione Parco di S Anna dice no alla stazione di carburanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) "Nograndedi carburante vicino aldi viale Einaudi". Con questa presa di posizionedi Sant’conclude il suo ciclo di riflessioni sul Piano Operativo, parlando della zona di viale Einaudi (foto) in un comunicato. "In quest’area - inizia la nota –, che in passato ha lottato con successo contro la cementificazione, chiede ora un cambio di paradigma nel pensare la città. Innanzitutto togliendo dal piano operativo la previsione di un’area per distributore di carburante, in un terreno di fronteex circoscrizione 3". "Il Piano Operativo - prosegue il comunicato – infatti prevede di consentire consumo di suolo, per una struttura di questo tipo, su un’area non edificata di oltre 4000 mq. Un ...