Lapo Elkann diventa Gianni Agnelli in un film con Riccardo Scamarcio INTERVISTA

(Di martedì 2 aprile 2024) NelRace for Glory anche un cameo dinei panni di: l'imprenditore ci racconta la sua esperienza sul set L'articolo proviene da Novella 2000.

Al matrimonio del magnate indiano Anant Ambani , l'Ad di Exor e presidente di Stellantis John Elkann , si è presentato con un look a dir poco stravagante, che ha fatto il giro del mondo (ilgiornale)

Lapo Elkann diventa nonno Gianni Agnelli . Potenza del cinema. A circa metà di Race for glory, il film diretto da Stefano Mordini, basato sulla storia vittoria al Campionato del mondo di rally del ... (ilfattoquotidiano)

Chi potrebbe vestire i panni di Giovanni Agnelli meglio di una persona che ha sperimentato in modo diretto la sua presenza e, soprattutto, deriva direttamente dallo stesso albero genealogico? Questa ... (cinemaserietv)

John Elkann, gli auguri Juve e quelle parole su Allegri... - Nei giorni scorsi la famiglia Elkann si è riunita a St. Moritz per il tradizionale pranzo sulla neve di fine stagione. Nelle foto pubblicate sulla rivista di gossip Chi, sono apparse le foto dei ...tuttosport

Agnelli-Elkann, confermato il sequestro delle carte - (Liberoquotidiano.it) Ne parlano anche altri media I giudici del Riesame confermano il sequestro della Procura di Torino dello scorso 6 marzo, rigettando nei fatti i ricorsi presentati dagli avvocati ...informazione

Pasqua, sorpresa amara per gli Elkann: tutti i sequestri confermati dai giudici di Riesame - La sorpresa dell’uovo di Pasqua, per il momento, la dice male per i fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann e il loro commercialista di fiducia, Gianluca Ferrero. Il tribunale del Riesame di Torino, ...ilfattoquotidiano