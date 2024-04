Landini | «Salvini non ha capito che scioperare è un diritto L’11 aprile saremo in piazza per la salute e la sicurezza sul lavoro»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 aprile 2024) «Lo sciopero è une la cosa che non haè che quando uno sciopera rinuncia al suo stipendio, non lo fa gratis e non va in vacanza, lo fa perché pensa al bene di questo Paese». Queste le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio, intervistato da Giovanni Floris a “diMartedì” su La7, in onda stasera.Cgil e Uil, sottolinea, scenderanno in«sulle questioni della, sulla riforma fiscale, perché ci siamo stancati di essere gli unici a pagare le tasse, e per aumentare i salari». Sul fiscorimarca che «a parità di reddito si devono pagare le stesse tasse, in un Paese che vede aumentare i profitti e calare i salari e le pensioni e in cui la ...