(Di martedì 2 aprile 2024) "Il ’Dopo diè una spada di Damocle sulla testa dellecon figli che hanno disabilità. Una spada continua". Parla Marco Martelli Calvelli, presidente de “I ragazzi di Sipario”, la cooperativa sociale che dal 2007 a Firenze si occupa dell’inserimento lavorativo di giovani disabili attraverso esperienze nel settore della ristorazione. Presidente, c’è ancora tanto da lavorare per la tutela di queste persone? "Tanto, tantissimo. Manca una riflessione generale sui destini di questi ragazzi quando le loronon ci saranno più". Unsociale "Certo. Fatta eccezione per leche possono permettersi di affidare i ragazzi a un istituto perché magari hanno qualche soldo da parte e i ragazzi stessi hanno una pensione, per tutti gli altri si aprono dei grandi punti ...

Mattia Furlani è un altro orgoglio italiano nello sport, sulle orme di Jannik Sinner : il 19enne laziale è predestinato a fare la storia del salto in lungo per tanti anni, con buona pace di alcuni ... (fanpage)

L’inizio del Mondiale di Formula 1 non è stato dei più incoraggianti per la Mercedes , che ha toccato il fondo in Australia, dove entrambi i piloti si sono dovuti ritirare ed i punti conquistati ... (sportface)

L’altro problema, il ’durante noi’: "Famiglie anziane, servono volontari. Ma non c’è rete: siamo provinciali" - Marco Martelli Calvelli, presidente dei Ragazzi di Sipario: "Con una sinergia tutto funzionerebbe meglio". Il ruolo della politica: "C’è buona volontà, ma troppa burocrazia. Il modello a cui ispirarsi ...lanazione

Bnl, nuovo problema per i clienti: si sono svegliati senza più soldi sul conto | Tragedia nel weekend di Pasqua - Non bastava la crisi economica e sociale che i cittadini italiani stanno affrontando già da tantissimo tempo e per cause completamente diverse.iphonari

L’Università di Macerata si rinnova: partono quattro cantieri per il restyling delle sedi - Sono i quattro cantieri principali che caratterizzeranno il 2024 per l’avvio dei lavori necessari a restituire ... E se da un lato si guarda al risultato finale, dall’altro sorge la necessità di ...corriereadriatico