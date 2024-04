L’addio al basket di Rajon Rondo | genio degli assist di due mondi

(Di martedì 2 aprile 2024) L’ha annunciato alla vigilia dei playoff, il suo mare e il suo meglio. A 38 anni, dopo 16 digiocato e 7.584– 15esimo di sempre in Nba –dice stop. “Fine della co... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Si sta disputando questa settimana il trentaduesimo turno dell’Eurolega di Basket e questa sera alla Zalgirio Arena di Kaunas, in Lituania, sono scesi in campo i padroni di casa, guidati da Andrea ... (oasport)

Rajon Rondo si ritira: 16 anni di carriera in NBA e 2 anelli con Celtics e Lakers - L’addio di Rajon Rondo al basket A 38 anni compiuti lo scorso 22 febbraio, dopo 2 anni senza giocare in NBA, sembrava ormai chiaro che per RR nella lega non ci fosse più posto. “In questo momento ...sportfair

Ragazzi morti nel crollo del casolare a Nuoro, l'ultimo canestro di Patrick Zola: il commovente post dell'Ichnos basket - Nuoro L'associazione sportiva Ichnos basket Nuoro ha pubblicato sull'account Instagram un messaggio di addio a Patrick Zola, il 15enne morto ieri, lunedì 1, nel crollo del casolare in via Dessanay, in ...lanuovasardegna

