La WWE vola | ieri notte il miglior incasso per un Raw in USA della storia | condito dal 13esimo sold-out TV consecutivo

(Di martedì 2 aprile 2024) Triple H, poco primadiretta di Raw, ha annunciato che la puntata svoltasi poi al Barclays Center di Brooklyn, New York, ha fatto registrare il più altodello show rosso per una puntata svoltasi in terra statunitense. Un nuovo record, dunque,dal-outcompagnia a livello televisivo (tra Raw e Smackdown quindi). We’re not even a full day into #WrestleMania Week, and the @WWEUniverse is already smashing records.Tonight’s #WWERaw in Brooklyn will be the largest domestic gate in the history of the red brand. @barclayscenter pic.twitter.com/zL6efIRXfI— Triple H (@TripleH) April 1, 2024 Un dato impressionante, così come quello del weekend di Wrestlemania XL alle ...