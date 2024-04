La vita in carcere di Quincy Promes tra stupri e tossici | “Non può restare lì”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 2 aprile 2024) L’ex calciatore dello Spartak Mosca,, avrebbe chiesto di tornare in Russia per le condizioni drastiche in cui sta vivendo nelaraboera una dellese del calcio mondiale. Un esterno dalla qualità sublime, destinato a scrivere la storia di questo sport. Cresciuto nel settore giovanile del Twente il classe 1992 è esploso quando nel 2014 ha deciso di trasferirsi in Russia, allo Spartak Mosca. Con prestazioni eccezionali anche in ambito europeo, dove ha più volte giocato la Champions League, l’olandese ha presto attirato l’attenzione prima del Siviglia, dov’è rimasto un solo anno – per giunta deludente – e poi dell’Ajax, squadra celebre in Olanda per la sua forza e la sua capacità incedibile di sfornare talenti....