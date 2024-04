“La vita è là” è il videoclip delle DaDisco che promuove l’amore per gli animali

(Di martedì 2 aprile 2024) “Laè là”: il fantasticocheper gli. Le artiste piemontesirealizzano a Torino un magnificomusicale perre l’adozione dei gatti eper gli. Andiamo a saperne di più. Il nuovo singoloè “Laè là” “Laè là” è il nuovo singolodisponibile su YouTube da venerdì 29 marzo che vede la composizione musicale e il testo di Federica Pantaleo (in arte Federika, facente parte del duo) e la composizione e produzione dell’artista ...

Devis, morto in auto a 28 anni. In un video gli istanti prima dello schianto - SALGAREDA - Due territori, un unico, grande dolore. Quello per la morte, improvvisa quanto tragica, di Devis Marson, il giovane di 28 anni di Salgareda deceduto nell'incidente avvenuto ...ilgazzettino

Dove vive Barbara D'Urso La casa in provincia di Milano - La vita privata delle celebrità è sempre stata oggetto di grande ... Si conoscono alcuni dettagli della casa di Barbara D’Urso grazie alle foto e ai video postati sui social dalla conduttrice. A ...idealista

Chiara Gualzetti uccisa a 15 anni dall’amico, il papà: “Lui non ha fatto ricorso, forse si è reso conto” - "Spero vivamente che abbiano avuto un po' di luce nella loro testa, se fosse così, questo mi riempirebbe di gioia" ha dichiarato oggi Vincenzo ...fanpage