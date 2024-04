La vendetta del Papa sull’uomo di Ratzinger

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 2 aprile 2024) Segno dei tempi è pure che un tempo, fino a non molto tempo fa, unmarcava il suo tempo, adesso è il tempo che segna ile siccome questo è un tempo liquido, surrealista alla Dalì, un tempo influencer, tutto il resto ne discende. Bergoglio è uncommerciale, uno che parla di sé, che si racconta con vanità da popstar. Non fa in tempo a far uscire la sua autobiografia (chiamata come quella di Keith Richards), che subito segue un altro libro dedicato alla sua dipartita. E va bene, sarà anche che in questo tempo di comunicazione ossessiva e sgusciante tutto serve a cambiare le cose, a sistemare le cose, ma come distinguere fra missione e narcisismo, come orientarsi fra la maggior gloria della Chiesa e quella di se stesso? Dice Bergoglio che tutto è pronto per la sua successione, però lui non si arrende; che resta, però se si ...