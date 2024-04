La Valcamonica martoriata Smottamento sulla Ss 39 e sfollati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Giornata difficile nel bresciano ieri a causa del maltempo, specie ine verso il passo dell’Aprica, in Valtellina, che ha sofferto disagi simili. Poco dopo le prime luci dell’alba, dopo una notte di piogge e temporali fortissimi e di nevicate in quota, seguiti ad altrettanti giorni di maltempo si è verificato unolungo la strada 39 Edolo – Aprica, innelle prime ore di questa mattina. L’allarme è scattato poco dopo l’alba, quando è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Edolo e dei vari distaccamenti del territorio, coordinati dal comando provinciale di Brescia. La Statale 39 è stata chiusa al traffico fino a momento da definire. È stata istituita una deviazione verso Corteno Golgi dove però non possono transitare mezzi pesanti e bus. Alcune abitazioni site in territorio camuno ...