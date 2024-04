La trasformazione del fisico di Jannik Sinner ora è lampante | il merito è del “torturatore”

Udine, lo Stellini dice addio alle vecchie classi: arrivano le aule e i laboratori “innovativi” - Gli obiettivi del liceo classico previsti dal piano d’ investimento “Scuola 4.0” adottato dal Ministero sono già stati raggiunti ...messaggeroveneto.gelocal

Biennale Arte, ecco l’allestimento del Padiglione Venezia tra poesia e pittura - Bisogna ripartire dal soffio visivo, dallo sguardo più che dalla produzione», racconta lo stesso Franco Arminio, «Più che continuare a trasformare il mondo bisogna riprendere a pensarlo, a ...nuovavenezia.gelocal

Mezzogiorno da sold out per Pasqua: Sud locomotiva economica d'Italia - Una Pasqua all’insegna del sold out per il Mezzogiorno che si rivela la vera locomotiva economica dell’Italia ...quotidianodelsud