La trappola di Tucidide ed i Wolf Warriors

(Di martedì 2 aprile 2024) Gli investimenti diretti esteri in Cina sono ai minimi dal 1993: da 334 miliardi nel 2021 sono crollati a 33 miliardi nel 2023. Così qualche giorno fa, durante la visita in Cina di un gruppo di amministratori delegati statunitensi, ricevuti nella Grande Sala del Popolo di Pechino, Xi Jinping ha preferito abbandonare le vesti daWarrior per indossare quelle, più utili alla situazione contingente, di affabulatore, per spiegare ai suoi ospiti come la "di" non sia inevitabile. In effetti, la teoria, secondo cui quando una grande potenza minaccia di spodestarne un'altra, il risultato è quasi sempre la guerra, pare in questo periodo sempre più sul punto di avverarsi. A dare la misura del futuro distopico che ci attende sono i veicoli elettrici. I conducenti di Tesla in Cina stanno affrontando restrizioni all'ingresso ...