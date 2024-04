La Toscana esporta quanto Milano | quasi 58 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Firenze, 2 aprile 2024 – L'export della, pur rallentando la corsa rispetto a due anni fa, è comunque cresciuto del 5,6 per cento nel 2023 rispetto al 2022, mentre è diminuito in altre regioni, come l'Umbria, che ha visto una flessione del -3,5 per cento. Secondo i dati diffusi dalla Cgia di Mestre, lasi piazza quinta in Italia perzioni, per un valore di57,6di export, poco meno di(57,9), la prima delle province italiane. La spinta allezioni arriva infatti soprattutto dal nord: Torino (29,6), Vicenza (23), Bergamo (20,7) e Brescia (20,6), ...