La storia di Federica | diventata mamma dopo la rimozione di un tumore alla tiroide al quarto mese di gravidanza

(Di martedì 2 aprile 2024) Lo scorso ottobre, quando era aldi, era stata operata all’ospedale Mauriziano di Torino per rimuovere un. Cinque mesi più tardi, allo stesso ospedale, ha messoluce il piccolo Renato. A raccontare ladi, una torinese di 37 anni, è il Corriere della Sera. Un percorso che sembrava impossibile da affrontare, ma che si è chiuso con un lieto fine. «Il momento più emozionante? Quando al mio risvegliol’intervento subìto lo scorso ottobre, mi hanno detto che Renato, il mio bambino che allora portavo in grembo, stava bene. E per dimostrarlo, mi hanno fatto sentire il battito del suo cuoricino: non lo dimenticherò mai», racconta la donna. L’operazione ...

