La Serie A è diventata una lunga attesa per i verdetti finali | nuntereggaepiù

(Di martedì 2 aprile 2024) Le cinque squadre in Champions League, la Superleague, Piqué e la Kings League, il mondiale per club,. Sparate su Allegri, sono tutte, il duello per l’azzurro tra Retegui e Scamacca, l’importanza di chi non gioca, il sempre sottovalutato Alfred Duncan, abbasso e alé. Stefano Sabelli, Luca Mazzitelli, dribbla Locatelli che segna a Padelli, ma chi me sente: laA si sta involvendo indei, di conoscere quante società dovranno tarare i propri bilanci in vista delle trasferte internazionali (sperano in nove) e quali due programmare la risalita (tremano in sette), dei campionati continentali di giugno e luglio, dell’Olympia a Parigi. Tiene banco la discussione che mette paura alla Juventus, da certa seconda a impossibile sesta e quindi fuori dall’Europa che conta: ...