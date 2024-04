La serata di Pasquetta finisce in tragedia | l' auto va fuori strada | Federico Garulli muore a 20 anni Feriti quattro amici uno è grave

(Di martedì 2 aprile 2024) FRANCAVILLA D?ETE - Un gruppo di ragazzi piange e si abbraccia ai bordi della. Altrimobilisti si fermano, in lontananza le luci blu delle sirene del soccorso pubblico e dei vigili...

TUTTE LE FOTO. Ladri colpiscono nell’azienda casertana della chimica - SAN MARCO EVANGELISTA – Nella tarda serata di Pasqua è stato commesso I’ennesimo furto nella zona industriale di San Marco Evangelista. In una nota azienda operante nel campo della chimica, verso le ...casertace

Voli cancellati: Pasquetta amara per i viaggiatori a Pantelleria - Pasquetta amara per viaggiatori e turisti a Pantelleria. Nella serata di ieri, lunedì 1 aprile, numerosi passeggeri sono stati colpiti dall'annullamento dei voli Dat tra Pantelleria e Trapani. In ...tp24

Cena di Pasqua da Otium a Padova e fuga senza pagare, i titolari: «Tornate o vi denunciamo» - con l’obiettivo di fargli passare una bella serata di festa per farsi gli auguri di Pasqua». Fin qui tutto bene, quindi: «L’amarezza» proseguono quindi, arriva quando i quattro avventori «approfittano ...mattinopadova.gelocal