La Roma sabato gioca il derby con questa maglia

(Di martedì 2 aprile 2024) Ladellaper ilche si giocherà allo stadio Olimpico6 aprile si chiama ASR Origins Jersey 2023/24 ed è un omaggio alla storia del club. Presentata da Marco Delvecchio, uno dei calciatori giallorossi che più ha inciso nelle stracittadine della capitale degli ultimi anni, la nuova casacca è un mix di storia e tradizione, passione ed eredità. Realizzata dallo sponsor tecnico adidas, lache i calciatori di Daniele De Rossi indosseranno nel 183°della capitale è già un capo da collezione. Come è fatta La casacca che indosseranno Dybala e compagni è realizzata su base rossa (non il rosso pompeiano tanto cara alla città), sulla quale spicca una trama con la spigatura nera. Una scelta in linea con la tendenza ad offrire ai tifosi un capo non solo ...

La Roma prosegue la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro il Lecce che rappresenta il primo impegno dopo la sosta per le Nazionali per la squadra di De Rossi. La buona notizia della ... (sportface)

Il Weekend di Pasqua è alle porte, qualcuno ha già organizzato il fine settimana, qualcun altro non ha ancora deciso cosa fare. A Roma sono tante le iniziative e gli eventi a disposizione per i ... (funweek)

Roma-Lazio: strade chiuse e bus deviati per il derby. Tutte le informazioni - sabato 6 aprile alle ore 18:00 all’Olimpico si sfideranno Roma e Lazio per il 183esimo derby della Capitale. La stracittadina comporterà diverse modifiche al trasporto pubblico e sarà attivato il ...romatoday

Roma, De Rossi prepara il derby: Pellegrini e Dybala tornano con la Lazio - RASSEGNA STAMPA - Dopo il pareggio a reti bianche contro il Lecce, la Roma farà ingresso questa mattina al Fulvio Bernardini per preparare subito la sfida contro la Lazio, in programma sabato alle ...lalaziosiamonoi

