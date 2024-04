La rivelazione Luca Mozzato | “Ora so di potermela giocare Non cambia ciò che sono E alla Roubaix…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) A conclusione del Giro delle Fiandre abbiamo raggiunto telefonicamente. Il vicentino classe 1998 ha confermato le sue attitudini per le Classiche del Nord e domenicaRonde è arrivata la conferma che vale una carriera, un podio d’onore in una delle classiche più belle del mondo. Secondo solo alle spalle del gigante Van der Poel,è al settimo cielo: “molto contento, Van der Poel in queste condizioni è veramente ingiocabile: in tanti hanno provato ad anticiparlo sprecando molte energie, invece la mia fortuna è stata quella di correre dietro per preservare poi le energie per il finale e questo mi ha permesso di arrivare all’ultima ora abbastanza fresco“.Bredene Koksijde Classic è arrivata la vittoria anticipando Groenewegen, al Fiandre secondo alle ...