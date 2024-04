La ragazza dello stupro di Palermo sequestrata e minacciata da un altro ragazzo | «Voleva che ritrattassi il mio racconto»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 aprile 2024) «Mi gridavano: ti ammazziamo, mentre mi picchiavano, dopo avermi trascinata a forza a casa loro». Questo ildella ventenne violentata da sette ragazzi la scorsa estate al Foro Italico di. Ieri ha subito una nuova aggressione, mentre si trovava in compagnia del suo fidanzato, al centro storico della capoluogo siculo. «Ci hanno puntato un coltello e ci hanno divisi – ha raccontato lui ai carabinieri – Mi hanno immobilizzato e ho visto che portavano via Asia con la forza. Volevo chiamare subito aiuto ma me l’hanno impedito». I fatti: dagli insulti alla minaccia Repubblicaricostruisce l’episodio. La coppia si trovava a Ballarò con altre persone. Poco dopo la mezzanotte arriva una macchina con all’interno S., un giovane che ladenunciò per unpresunto caso di ...