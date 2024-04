’La rabbia non ti basta’ BigMama La positività è l’antidoto al bullismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire. Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire. Guarda me. Adesso sono un’altra. Lanon ti basta, hai cose da dire. Se ti perdi segui me. Quel vuoto non ti calma. È il buio che ti mangia e non ti fa dormire. Credere nei propri sogni salva. Se vuoi ballare balla. Non puoi sparire. Se ti perdi segui me. Quel vuoto non ti calma. È il buio che ti mangia e non ti fa dormire. Dimentichiamoci per una volta delle rime fra amore e cuore.con il brano ’Lanon tici va giù dura. Ed è proprio quello che ti aspetti da lei: mettere fuori la grinta in musica, sferzare gli hater e deprecare ildi cui è stata vittima in prima persona. Ma, questa guerriera hip hop e attivista Lgbtq+ che ...