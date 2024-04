La pubblicità ‘nera’ ai funerali low cost | Le nostre offerte? Convenienti da morire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024) Rimini, 2 aprile 2024 – Si può scherzare sulla morte? Chiedere, per credere, ai ragazzi di Taffo, l’agenzia di onoranze funebri in franchising diventata famosa in Italia per ilowe le sue provocatorie campagne pubblicitarie. Da un paio di giorni per le strade di Rimini e provincia sta girando la loro ultima. Ha già fatto storcere il naso a tanti, ma ha anche strappato sorriso a quelli che apprezzano lo humour più nero. "Funerale a 1.950 euro. L’offerta che non muore mai", sta scritto sui nuovi manifesti della Taffo, portati in giro da camion vela. Ad accompagnare "l’offerta che non muore mai" la foto di un anziano, in camicia, cravatta e bretelle, che fa il deejay. Avete capito bene: non è un pesce d’aprile. “Ma non vogliamo urtare la sensibilità di nessuno. In passato le campagne di Taffo sono state anche ...