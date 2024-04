La partita contro Casale Monferrato Serata perfetta | i problemi di Marks unico neo

(Di martedì 2 aprile 2024) RIVIERA BANCA RIMINI 93 NOVIPIÙ77 RIMINI: Tassinari (0/1 da tre),10 (3/6, 1/2), Anumba 4 (2/5, 0/2), Johnson 21 (6/14, 1/2), Simioni 14 (6/8, 0/4), Grande 25 (2/3, 7/13), Tomassini 19 (2/4, 5/9), Scarponi, Masciadri (0/1 da tre), Pellegrino, Bonfé, Abba. All.: Dell’Agnello.: Calzavara 8 (3/4, 0/3), Kelly 21 (5/9, 2/6), Pepper 15 (3/7, 3/7), Martinoni 19 (6/8, 1/2), Fall 9 (4/10), Fantoma 1 (0/2, 0/2), Castellino 2 (1/2), Romano, Kadjividi 2 (1/1), Bertana ne, Pianegonda ne, Baj ne. All.: Cova. Arbitri: Moretti, Puccini e Bertuccioli Parziali: 27-19, 47-39, 66-60. NOTE: tiri liberi Rimini 9/12,13/15. Rimbalzi Rimini 41 (Johnson 11),35 (Pepper 6). Assist Rimini 17 (Grande 4),11 (Kelly 4). La vittoria numero 11 ...

La tempesta perfetta, sì, ma per il Napoli . Per l’ Atalanta , invece, è la partita perfetta. Così i nerazzurri sbancano il Maradona rifilando tre sberle ai partenopei. I ragazzi di Gasperini disputano ... (bergamonews)

Jannik Sinner affronta Grigor Dimitrov in questa finale del Masters 1000 di Miami . Una partita che vale la storia per il tennis italiano. Vincere per dare continuità ad un inizio di stagione di alto ... (notizie)

Il Cisterna Volley chiude al quarto posto il torneo di Dubai - CISTERNA – Il Cisterna Volley ha chiuso con una sconfitta il NAS Sports Tournament di Dubai, il torneo internazionale che la formazione pontina ha giocato negli Emirati Arabi Uniti. Nella finale per i ...radioluna

Vuelle, focus sulla volata salvezza. Ma le chance per evitare la A/2 sono ridotte al lumicino - PESARO Dopo due giorni liberi da oggi la Carpegna Prosciutto riprende il suo lavoro in palestra, in vista del prossimo impegno di campionato, in programma domenica 7 aprile alle 12 a Sassari ...corriereadriatico

La cura Boscaglia rigenera Gatto: "Il mister chiede cose differenti" - contro la Spal è stato, assieme ad Agyemang, il giocatore che più si è messo in evidenza: Emanuele Gatto, nella partita di sabato contro gli estensi, è stato protagonista di una prestazione maiuscola, ...ilrestodelcarlino