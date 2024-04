La nuova “spiaggia“ di Eupilio è già stata sommersa dal lago

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) È bauna settimana di pioggia perché il tracciato di quella che dovrebbe diventare laciclabile sulla sponda occidentale deldi Pusiano finisse sott’acqua. L’immensalarga una ventina di metri e lunga quasi 500realizzata con la ghiaia e i materiali spostati dalla foce del fiume Lambro nel territorio comunale diè giàcancellata e in molti ora si chiedono se avesse davvero senso rimodellare la sponda. Con l’abbassamento del livello dele il ritorno alla normalità si vedrà nei prossimi giorni cosa ne resta. "Ilbrianteo e, più in generale, tutta il Pian di Erba, rappresenta, infatti, un naturale “bacino di laminazione” del fiume Lambro e, più in generale, del suo complesso ed articolato reticolo ...