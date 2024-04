La nuova maglia della Germania è un boomerang clamoroso “Ricorda le SS”

(Di martedì 2 aprile 2024) L'Adidas, nota azienda di abbigliamento e calzature sportive, ha vietato ai tifosi di personalizzare lanazionale tedesca con il numero 44 a causasua somiglianza con il simbolo utilizzato dalle ‘Schutzstaffel', meglio conosciute con la sigla 'SS', ovvero l'organizzazione paramilitare del Partito nazionalsocialista tedesco fondato da Adolf Hitler. L'acquisto onlineè stato nel frattempo vietato. La divisa da trasferta tedesca ha suscitato polemiche anche per il suo colore rosa. I tifosi che l'hanno apprezzata dicono che riflette la diversità, mentre i critici sostengono che non sia tradizionale e che sia soltanto una raccolta di soldi organizzata dalla Federcalcio tedesca ...

