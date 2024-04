La nuova era della differenziata | come riciclare le bioplastiche | lo insegna il robot Ozobot

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Perugia, 2 aprile 2024 – Si chiama ““: è iltino interattivo cheil corretto riciclo dellecompostabili e dei rifiuti umidi. Con questo progetto Gesenu, società a capitale misto pubblico/privato che gestisce la raccolta rifiuti e i servizi ambientali di Perugia e in altri 20 Comuni umbri, ha vinto il bando indetto dal Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile. Obiettivo: aiutare i cittadini a conoscere i vantaggi e le buone regole di riciclo dellecompostabili insieme ai rifiuti umidi. L’iniziativa coinvolge 170mila utenti, 10mila studenti e 4mila soggetti economici. Previsti 30 stand in piazza e 21 ore di lezione nelle scuole. "“Usa, Ricicla, Bioplastica” è il nome del progetto premiato dalla commissione ...