La nomade digitale | Vivo e lavoro in camper Ma non è così semplice

(Di martedì 2 aprile 2024) "Non ci si addormenta sempre davanti a incredibili tramonti. A volte capita di parcheggiare sul retro di un supermarket. La vita delripaga, ma non è quella che vogliono far credere molti influencer". La fotografa Sharon Sala, 40 anni, nell’aprile del 2022 ha disdetto l’affitto dell’appartamento a Segrate e a bordo di unha iniziato a viaggiare tra l’Italia e l’Europa, portandosi dietro il suo. Uno stile di vita fuori dagli schemi, che ha anche catturato l’attenzione e l’obiettivo della leggendaria ritrattista americana Annie Leibovitz. Come è nata questa scelta? "Volevo provare a fare un’esperienza con lo zaino in spalla per due o tre mesi, ma poi mi sono chiesta dove avrei sistemato i miei due gatti.mi sono imbattuta in quelli che vengono definiti ...