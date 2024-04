La Modalità incognito di Google Chrome presto tutelerà realmente la privacy

Chrome, modalità Incognito: Google distruggerà i dati raccolti: ... Google ha accettato di distruggere i dati degli utenti raccolti senza la loro esplicita autorizzazione, durante la navigazione con la modalità Incognito di Chrome . Secondo l'accusa, il gruppo di ...

Google cancellerà miliardi di dati degli utenti che navigano in "incognito": Per risolvere una causa intentata in California in cui l'azienda era accusata di tracciare le attività di milioni di persone anche quando usavano la modalità "privata" del browser ...