La lista dei candidati Pd alle Europee va verso il tutto ed il contrario di tutto

(Di martedì 2 aprile 2024) L’avvicinarsi delle elezioni(mancano 2 mesi ed una settimana) porta con se la consueta riffa per le candidature. Una cosa simile nelle segreterie di partito, qualsiasi esso sia, alla chiamata dei cavalli delle contrade al Palio di Siena: zuffe, nomi lanciati per essere bruciati, ripicche, dispetti, didi più. Purtroppo per la sinistra le cose più divertenti in assoluto arrivano dal Pd dove ormai siamo andati ben oltre le «correnti»; perché le varie fazioni interne sono tre, forse quattro, ma a leggere i nomi che girano attorno al Nazareno l’idea che traspare chiara è quella di appropriarsi del noto slogan Rai «di, di più». Alcuni nomi, tanto per gradire: Lucia Annunziata, Patrick Zaki, Ilaria Salis, Marco Tarquinio… Oltre ai soliti nomi interni dove anche qui ce ne sono per tutte ...