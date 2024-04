La lettera dei dissidenti leghisti contro Salvini | Basta con Afd e Vannacci

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 2 aprile 2024) Si apre un altro fronte interno alla Lega. Una ventina di ex deputati, segretari e amministratori del Carroccio hanno scritto unaper contestare la linea di Matteo. Cosa chiedono? Di tornare al "pragmatismo" del vecchio partito "che ci ha sempre portati alla ricerca di collocazioni utili al raggiungimento degli obiettivi". In secundis allontanare gli alleati europei che non hanno "la nostra naturale repulsione nei confronti di fasci e svastiche", per esempio Afd e il Rassemblement national di Marine Le Pen. E infine di smetterla di votarsi a personaggi come il generale Roberto, con una "forte marcatura nazionalista, totalmente estranei al nostro movimento". Tra i firmatari dellasi trovano molte delle figure che appartengono e gravitano attorno al cosiddetto Comitato nord, costituito ...