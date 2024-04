La lettera che Nicholas ha scritto a Giovanni prima di lasciare Amici

(Di martedì 2 aprile 2024) Pocodila scuola didi Maria,Borgogni ha voluto scrivere unaall’ex migliore amico,Tesse.non poteva immaginare che anchepoche ore dopo avrebbe dovutoil talent, madi farlo Tesse ha letto quello che il suo collega ed ex compagno di avventure gli ha: “Caro Giò. Anche se ultimamente non potevo vederti, devo dire che per me sei stato un ottimo compagno e non dimenticherò mai quello che io e te abbiamo vissuto. Ci chiariremo fuori davanti ad un caffè a Genova, caffè che ovviamente pagherai tu“.ha commentato: “Che dire, sono davvero contentissimo di questa sua. ...

Amici 23, Nicholas, scoppia la polemica social post eliminazione: "Figli e figliastri" - Durante il daytime di oggi, 2 aprile 2024, del talent show targato Mediaset tra i fan è nato il "caso" Nicholas riguardante la sua eliminazione: i dettagli.libero

Superbonus, sconto in fattura e cessione credito: ultimi giorni per mettersi in regola. Chi può presentare la dichiarazione e come - Non è però escluso che arrivino altre novità. «Sono al lavoro per sostituire il 110% con un aumento del contributo parametrico», ha scritto il commissario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli ...ilmessaggero

L’attore lucchese Alberto Paradossi protagonista del film “Zamora” di Neri Marcoré - L’attore lucchese Alberto Paradossi è il protagonista di Zamora, il primo film da regista di e con Neri Marcorè che sbarca nelle sale da giovedì (4 aprile). Iniziato a Roma al Conservatorio Teatrale ...luccaindiretta