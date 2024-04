La Lega contro il documentario di Giulia Innocenzi | Un film scandalistico | in Italia non ci sono allevamenti di grandi dimensioni

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 aprile 2024) Di certo non è una realtà rasserenante quella messa in evidenza dalla giornalistanel suo docuFood for profit, ma questo feroce atto di denuncia sui maltrattamenti subiti dagli animali negliintensivi sparsi in tutta Europa,inclusa, non è nemmeno, almeno secondo la professionista «una criminalizzazione delle produzioni animali in generale» come ritenuto, invece, dal Consigliere leghista della Regione Emilia Romagna, Fabio Rainieri. LaIl politico ha infatti chiesto agli autori del, ovveroe Pablo D'Ambrosi, di andare a confrontarsi in Regione su questo tema alquanto divisivo, allo ...