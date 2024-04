La Juventus si rialza in Coppa Italia | 2-0 alla Lazio con Chiesa-Vlahovic | Allegri zittisce i fischi e vede la finale

Coppa Italia: Juventus-Lazio 2-0 - La Juventus ha battuto la Lazio 2-0 (0-0) nell'andata di semifinale di Coppa Italia. Allo Stadium, i bianconeri hanno trovato il vantaggio al 5' della ripresa con Chiesa e raddoppiato al 19' con ...ansa

COPPA ITALIA | Juventus-Lazio, Perin nel pre partita: "Delusione per la sconfitta in campionato, vogliamo rialzarci" - Mancano pochi minuti ormai al match di Coppa Italia valido per la semifinale d'andata tra Juventus e Lazio. La gara che andrà in ...laziopress

