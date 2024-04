La Juve Stabia ad un punto dalla B | il Giugliano si assicura i playoff

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 2 aprile 2024) LaArchiviato il turno pasquale nel girone C di serie C, lastrapazza il Messina 4-1 e si porta ad unmatematica promozione in B. Rallenta ancora il Benevento, vincono, Casertana e Avellino. Buon pari per la Turris in zona salvezza. Per tutti i gol e le analisi della 34ª L'articolo Teleclubitalia.