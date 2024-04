La guerra dei Roses | il remake è in lavorazione con Cumberbatch

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 aprile 2024) Benedicte Olivia Colman, a quanto si apprende, reciteranno in The, una rivisitazione del classico del 1989 Ladeidiretto da Denny DeVito. Jay Roach, regista del recente Bombshell, dirigerà la pellicola prodotta da Searchlight Pictures. Attualmente in fase di sviluppo, la trama della commedia oscura è la seguente: La vita sembra facile per la coppia perfetta Theo () e Ivy (Colman): carriere di successo, bambini fantastici, una vita sessuale invidiabile. Ma sotto la facciata della famiglia perfetta si nasconde una polveriera di competizione e risentimento che si accende quando i sogni professionali di Theo crollano. L’originale, diretto da Danny DeVito e interpretato da Michael Douglas e Kathleen Turner, fu distribuito dalla Twentieth Century Fox nel 1989, ...