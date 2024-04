La fine di una generazione iconica L’addio dei Motor City Machine Guns dalla TNA

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 2 aprile 2024) Le giuste storie e i giusti percorsi sono quelli che vorremo goderci per la costruzione di un evento e nel periodo in cui ogni mattoncino porta in direzione WrestleMania, per la TNA c’è un altro tipo di strada con tutt’altra direzione. Siamo in piena “Road to Rebellion”, la prima vera costruzione di un PLE senza la figura di Scott D’Amore nel dietro le quinte e, a breve, senza più neanche altre due figure portanti, quelle di Alex Shelley e Chris Sabin, i. Nonostante la soddisfazione del backstage e della proprietà (Anthem Sports & Entertainment ndr) sul momento della compagnia, per il fan medio è difficile non pensare ad un nuovo addio che sa tanto di ferita aperta e nuovamente sanguinante. Sapevamo che il licenziamento di Scott avrebbe in un certo qual modo potuto cambiare ...