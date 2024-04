La dura battaglia dei dipendenti della Banca centrale europea contro l' olio di sansa nelle mense

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 aprile 2024) Un ammutinamento dello staff scampato per un pelo, così Politico descrive il disappunto mostrato dal personale impiegato allariguardo la qualità dell’d’oliva servitodi Francoforte, che ha convinto i ristoratori interni a riportare in tavola l’extravergine. Gli italiani si ribellano "Da qualche settimana abbiamo l'di" ha scritto un dipendente, in una delle schermate acquisite dal portale. Il riferimento è all’di minore qualità che si ricava dai frammenti di nocciolino, sezioni di bucce e residui di polpa delle olive. Esso è generalmente venduto a metà del prezzo dell’extravergine, e viene spesso utilizzato come combustibile per le caldaie a biomassa. “È una follia”, gli fa eco un ...