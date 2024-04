La denuncia dei residenti | Partaccia è una discarica | Abbandonati gli ingombranti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Con il ponte pasquale e la bella stagione, si rianimano i bungalow, i campeggi e le case vacanza: "E lasi trasforma, come ogni anno, in una". Are la situazione è Franco Ceccarelli: "Una settimana fa – osserva – mi sono rivolto al consigliere comunale Daniele Tarantino per la pulizia dell’area in prossimità del mercatino della, invasa dai rifiuti. E lo ringrazio perché ha provveduto in tempi celeri a far pulire la strada e i parcheggi interessati. Una pulizia durata poco perché siamo di nuovo alle solite: qui le cose non cambiano. Siamo a Pasqua e questo territorio ’turistico’ si presenta invaso da rifiutiche nessuno toglie. Mi sono rivolto a un operatore del Comune che stava togliendo un sacchetto dai bidoncini – spiega Ceccarelli -, chiedendogli ...