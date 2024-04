La crisi nel Mar Rosso è multidimensionale e regionale L’analisi di Med-Or

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 aprile 2024) L’account su X di EuNavFor Aspides, operazione con con cui l’Ue lavora a protezione della rotta indo-mediterranea del Mar, ci ricorda che le attività contro gli Houthi – che quella rotta l’hanno disarticolata a suon di missili e droni Made in Iran – non si sono fermate. E ci ricorda anche che l’Italia è in prima linea in quelle operazioni, mostrando delle belle foto del Caio Duilio impegnato in missioni di scorta a navi mercantili di società nazionali, e altre immagini in cui il Force Commander, l’ammiraglio Stefano Costantino (che dal cacciatorpediniere italiano dirige tutti gli assetti in acqua), conduce anche attività di military diplomacy. Gli Houthi non hanno smesso di attaccare le navi che intendono usare Suez per i collegamenti commerciali tra Europa e Asia. Ma riescono a modulare l’intensità degli attacchi in funzione della possibilità di ottenere ...