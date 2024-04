La corsa dell’Africa all’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 aprile 2024) Nellaglobaleanche l’Africa fa la sua parte. Da tempo i cinquantacinque Paesi membri dell’Unione Africana – l’organizzazione che dal 2002 promuove lo sviluppo del continente nero nel contesto dell’economia globale – sono al lavoro su un’ambiziosa politica in materia di IA: l’obiettivo è un percorso comune per lo sviluppo e la regolamentazione della next big thing di questo secolo. L’AI Act europeo ha aperto le danze: la pertinacia di Bruxelles nel voler definire gli standard normativi e di controllo degli algoritmi che plasmeranno la nostra società ha già segnato la strada. Gli ottimisti intravedono un futuro di convergenza normativa tra il blocco occidentale e la Cina; i pessimisti mettono in dubbio persino lo step intermedio, interrogandosi sulla fattibilità di un accordo efficace tra Stati Uniti e ...