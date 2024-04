La Consar va alla bella Avanti di due set subisce la rimonta Ora è tutto da rifare

(Di martedì 2 aprile 2024) Tinet 32 (13-25,22-25, 25-22, 25-15, 17-15) TINET PRATA : Petras 23, Katalan 12, Alberini, Terpin 12, Scopelliti 12, Lucconi 15, De Angelis (L); Baldazzi, Aiello (L), Truocchio,nova. Ne: Nikol, Iannacone. All. Boninfante.RAVENNA: Mengozzi 11, Bovolenta 22, Raptis 22, Bartolucci 6, Russo, Orioli 9, Goi (L); Feri, Chiella (L), Mancini, Benavidez. Ne: Grottoli, Arasomwan, Menichini. All. Bonitta. Arbitri: Marconi e Grossi Note - Durata set: 25’, 30’, 31’, 24’, 23’. Pordenone: bv 9, bs 19, muri 12, errori 13. Ravenna: bv 3, bs 17, muri 12, errori 9. Lasi butta via, o meglio getta al vento la possibilità di passare alle semifinali direttamente senza ricorrere a gara3, che giocherà a Ravenna contro un Pordenone mai domo che si impone 3-2. Un Pordenone che sembra al tappeto, ...

