La cipolla dell’acqua diventa presidio Slow Food

(Di martedì 2 aprile 2024) Rimini, 2 aprile 2024 - Un ortaggio della tradizione di Santarcangelo di Romagna ha ottenuto un prestigioso riconoscimento. Ladell'acqua, chiamata in dialetto 'zvòla da aqua', è divenuta, titolo assegnato dall’omonima associazione a prodotti rari e a rischio di estinzione. Si tratta del 16esimo esemplare dientrato nella lista. La storia dellad'acqua La 'zvòla da aqua' è chiamata così perché in passato veniva coltivata in terreni attraversati da canali e corsi d'acqua. Nei primi decenni del XX secolo la produzione dell'ortaggio nella zona di Santarcangelo era particolarmente prospera, come confermato dal referente dei quattro produttori che aderiscono al progetto, Fabio Polidori. "Nei terreni, tra una aiuola di cipolle e l’altra, venivano ...