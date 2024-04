La case più costose in Italia | quanto valgono e dove si trovano

I prezzi degli Affitti delle case negli ultimi due anni sono cresciuti del 6,1% ma sono aumentati in media molto più rapidamente nelle città metropolitane con Milano che ha trainato la corsa con un ... (secoloditalia)

quando si parla di centenari, in Italia e altrove si parla soprattutto di centenarie. Delle quasi 22mila persone stimate dall’Istat per il 2022, oltre 2mila in più rispetto all’anno precedente, la ... (iodonna)