La Camminata dell’amicizia Bisio | Lanfri e Lunger testimonial

(Di martedì 2 aprile 2024) Spettacolo, sport ma soprattutto solidarietà sono le parole d’ordine della 49esimain programma a Bosisio Parini. La marcia non competitiva più famosa del lecchese è in programma domenica, il 7 aprile. L’intero ricavato delle iscrizioni allae della partecipazione agli eventi collaterali è a sostegno dei progetti che gli operatori de La Nostra Famiglia realizzano in Ecuador, Marocco, Sudan, Sud Sudan e Cina per garantire l’accesso agli ausili per i bambini con disabilità. Si sostengono inoltre le attività di cura dei bambini ricoverati all’Istituto Eugenio Medea, unico istituto scientifico italiano riconosciuto per la ricerca e la riabilitazione nello specifico ambito dell’età evolutiva: si potranno così garantire percorsi riabilitativi personalizzati, sostegno psicologico ai pazienti e ai loro ...