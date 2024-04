La bellezza? C' è molto di più in me | lo sfogo di Maria | la fidanzata di Sinner | Guarda

(Di martedì 2 aprile 2024) "Le persone che mi conoscono veramente sanno chi sono come persona e mi apprezzano al di là dell'aspetto esteriore e questo per me ha un valore immenso": a parlare è ladi JannikBraccini, che ha risposto così su Instagram a chi le chiedeva se fosse importante ricevere complimenti per la suao per essere la compagna del campione di tennis. La 23enne ha poi aggiunto: "Credo e spero che con il tempo ci sia modo di dimostrare che c'èdi più in me oltre all'aspetto fisico". Sotto a un altro post, invece, a chi le chiedeva perché non rispondesse alle provocazioni sul fatto chenon le permetterebbe di pubblicare foto insieme, la Braccini ha risposto: "Preferisco restare fuori dai battibecchi". La giovane vive con Jannik a Monaco ed è stata con ...

